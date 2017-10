La trasferta di Piombino non ha portato bene alla Winterass. Esordio in Serie B con sconfitta per la formazione di «Pat» Baldiraghi: sul parquet toscano ad imporsi è stata la Golfo Basket, con il punteggio di 69-65. Match equilibrato per larghi tratti ma alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa, puntando sulla fisicità. E pensare che il primo quarto si era addirittura concluso con la Omnia Pavia Basket in vantaggio di due punti (13-15). La stessa situazione si era anche verificata al trentacinquesimo minuto, con gli ospiti avanti 52-51. Nel finale però i toscani hanno saputo ribaltare la situazione.

Ora c’è grande attesa per la prima al Palaravizza, contro il Montecatini, che andrà in scena domenica. Se da una parte il coach può sorridere per la difesa, non si può dire lo stesso dell’attacco. Più in generale fra i migliori spiccano, com’era prevedibile Fabio Di Bella e Alessandro Infanti.

Che fosse una trasferta complicata già lo si sapeva da tempo, praticamente da quando furono sorteggiati i calendari. Ad influire, e parecchio, è stato anche il pubblico caldo di Piombino: ora vedremo se via Treves sapranno fare altrettanto nella seconda di campionato. Appuntamento dunque per domenica, ore 18.30.

