La stagione appena conclusasi è andata in archivio con un lieto fine: la Winterass-Omnia Pavia è stata ripescata in Serie B. La «lieta novella» è ufficiale e la formazione pavese è già stata inserita nel girone A della terza serie cestistica italiana.

Si conoscono pure gli avversari che affronteranno la Winterass, ossia Robur et Fides (Varese), Sangiorgese Basket (San Giorgio su Legnano), Urania Basket Milano, Olimpo Basket Alba, Pallacanestro Moncalieri San Mauro, Valsesia Basket (Borgosesia), Fulgor Omegna, Oleggio Magic Basket, Lib. Liburnia Basket (Livorno), Fiorentina Basket (Firenze), Us Empolese (Empoli), Etrusca Basket (San Miniato), Basket Cecina, Montecatini Terme Basketball, Basket Golfo (Piombino).

A sancire il salto di categoria è stato il Consiglio Federale della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) che ha avvallato la richiesta della società, proposto a fronte di una serie di auto-esclusioni da parte di altre squadre che avrebbero potuto prendere parte alla Serie B 2017-2018.

Per la piazza pavese si tratta dunque di una grande soddisfazione, dal momento che ritornerà a disputare un campionato nazionale dopo la promozione sul campo sfumata un paio di mesi fa.

Ottenuta la promozione ecco che la società, in particolare il general manager Gian Marco Bianchi e il presidente Gianni Perrucchon, si sta rimboccando le maniche per organizzare un roster all’altezza della categoria: mercoledì è arrivata l’ufficialità per il ritorno in panchina di coach Massimiliano «Pat» Baldiraghi (anche se erano già arrivate le sue prime parole da nuovo allenatore pavese), mentre sono già stati confermati Infanti e Cristelli.

La notizia del ripescaggio fa il paio con quella della chiusura del Pavia Basket: ora si ritorna dunque ad avere un’unica formazione di pallacanestro cittadina nel panorama nazionale.

Nel frattempo sono già state diramate le date della prossima stagione: si comincia domenica 1 ottobre con la prima giornata, mentre il girone di andata si concluderà sabato 23 dicembre. Domenica 7 gennaio si ripartirà con il girone di ritorno, mentre domenica 22 aprile andrà in scena l’ultimo turno di campionato.

Programmati anche dei turni non domenicali: mercoledì 1 novembre (6a giornata d’andata), giovedì 7 dicembre (12a giornata d’andata), sabato 23 dicembre (15a giornata d’andata) e mercoledì 7 febbraio (6a giornata di ritorno).

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale