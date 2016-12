Pochi giorni fa è stata ufficializzata la struttura tecnica del comitato regionale lombardo della federazione italiana di atletica leggera per i quadriennio 2016-2020. Il tecnico di mezzofondo Marcello Scarabelli (nella foto) è stato inserito tra i referenti di settore per quanto riguarda il mezzofondo veloce. La struttura tecnica vede al vertice il fiduciario tecnico regionale Sergio Previtali, coadiuvato da Rosario "Saro" Naso tecnico, della giovane bergamasca promessa del mezzofondo veloce azzurro Marta Zenoni. A stretto giro di collaborazione con lui sono stati nominati diversi giovani tecnici, tra i quali appunto il cussino Scarabelli per il mezzofondo veloce. «Sono estremamente onorato di farne parte e spero rappresenti una grande opportunità di crescita personale, grazie al confronto con tanti tecnici molto più esperti di me» afferma Marcello Scarabelli. «Il lavoro instancabile per i miei ragazzi del Cus Pavia Atletica potrà essere così sempre più qualificato».

