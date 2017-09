La Ticino Ecomarathon scalda i motori: in rampa di lancio c’è la seconda edizione della manifestazione che si svolgerà all’interno del Parco del Ticino. L’appuntamento è in programma per domenica 15 ottobre, nelle zone comprese fra Pavia, Torre d’Isola, Bereguardo, Zelata, Carbonata T. e Zerbolò. Ad organizzare il tutto è la sezione Fidal della Asd Canottiere Ticino Pavia: si tratta di una corsa a piedi in un ambiente naturale, attraverso sentieri, mulattiere e carrarecce, con partenza e arrivo a Pavia. La prova regina e dedicata agli appassionati delle affascinanti sfide, è quella sul percorso “integrale” che misura 60 chilometri e che partendo dalla Canottieri Ticino risale il corso del fiume ed arriva fino al Ponte di Barche di Bereguardo tornando al campo base sulla sponda destra. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 10 ottobre.

