Domenica 18 dicembre si è disputata a Prado la prima campestre valida per la stagione sportiva 2017 della UISP.

I mezzofondisti del CUS, che per il circuito UISP vestono le casacche di Running Oltrepo e Run8 Team, si sono ben comportati. Nella gara femminile di 4km, lanciata su ritmi velocissimi da subito e con un cast decisamente competitivo, la prima delle cussine è stata Sara Carta al 5° posto in 16'20", seguita da Martina Gambuzza al 6° in 16'29". Un po' più di intraprendenza prima di una veloce volata finale, avrebbe potuto regalare a Sara la vittoria nella categoria F18. E' stata una prova di qualità per Federica Piacentini, la più piccola del gruppo, che ha centrato l'obiettivo di correre a meno di 4'30"/km in campestre terminando all'8° posto in 17'29. Si conferma sotto ai 5'/km Luisa Malanchini, che dopo una partenza un po' veloce ha stabilizzato il ritmo ed è arrivata così a centro gruppo di una gara decisamente partecipata.

Tra i maschi molto bene il neo acquisto Hailu Fozzati che ha coperto in 22'25 i 6km di tracciato (3'44/km), concludendo anche allo sprint la sua prova al 7° posto. Il campionato provinciale UISP 2017 si annuncia molto combattuto e competitivo, rappresentando così un'ulteriore opportunità di crescita per i nostri atleti.

