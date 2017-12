Grandi novità per gli appassionati di arrampicata sportiva: il CUS Pavia ha infatti investito in questa attività, aumentando lo spazio ad essa dedicato in una delle palestre del PalaCUS di via Bassi 11. In aggiunta alle strutture già esistenti ne sono state posizionate altre, portando così l’intera area ad oltre 150 metri quadrati. Si tratta di uno spazio per i climber, sia per gli esperti che per i principianti, per un fenomeno sempre in aumento: ogni anno ai corsi di arrampicata sportiva e boulder partecipano più di 100 iscritti. E a febbraio partirà il corso dedicato ai bambini dai 9 ai 13 anni. Non va scordato che l’arrampicata sportiva sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi di Tokyo, nel 2020.

