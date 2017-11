Il 2018 è già iniziato per Michele Milanesi. Domenica salterà in sella ad una Kawasaki ZX10R per svolgere dei test privati e allenarsi in vista delle gare del prossimo anno. L’obiettivo del driver pavese, sponsorizzato anche dall’azienda EdiART di Massimo Tognoli, è quello di tornare a gareggiare nei massimi campionati nazionali. Prima però c’è da concludere la stagione dei kart: sabato si è svolto il GP della Martesana, nono round chiuso in ottava posizione. Il quarto posto finale nella classifica under25 è quasi certo: ultimo appuntamento il 25 novembre a Verona.

