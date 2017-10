Due vittorie su due. Grande avvio di campionato per la Seniores maschile del Cus Pavia Rugby, militante in Serie C: contro il Cus Savona Rugby è infatti arrivato il successo con il punteggio di 22-16. Può esultare dunque il coach Nicola Pozzi, uscito vincente da una sfida molto equilibrata per tutto l’arco degli ottanta minuti. Domenica prossima si parla già di big match: i gialloblù saranno infatti di scena all’Oval Stadium di Sant’Olcese, dove affronteranno gli Amatori Genova. Nell’ultimo turno i prossimi avversaria del Cus Pavia Rugby hanno spaventato il campionato, andando a vincere addirittura 100-0 sul terreno del Cogoleto. Test importante dunque, soprattutto per «assaggiare» la tenuta lontano dalle mura amiche.

