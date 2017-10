Quando l’imbarcazione tradisce gli atleti. Domenica è andata in scena la Rowing Champions League, regata svoltasi nel centro di Francoforte e dedicata ai team universitari, sulla distanza di 350 metri. Si è trattato di una gara sprint fra +8, rappresentanti di vari atenei: l’equipaggio dell’Università di Pavia ha concluso la gara al quinto posto, a causa di alcuni problemi tecnici.

«La barca era poco performante rispetto alle altre in gara, al confronto la nostra era molto più vecchia - ha spiegato il tecnico Marco Beria - inoltre abbiamo avuto alcuni problemi come la rottura di due remi in allenamento e del timone durante i quarti di finale. Tutto ciò ha decisamente compromesso il nostro piazzamento».

Grande amarezza dunque fra i gialloblu: la regata metteva in palio un premio di 5mila euro, cifra che avrebbe potuto contribuire all’acquisto di una barca nuova tanto necessaria al CUS Pavia canottaggio che da anni non riesce a rinnovare il parco barche. La formazione dell’8+ pavese è stata la seguente: Christian Biolcati, tesserato Gavirate; Andrea Guanziroli, tesserato Lario ex atleta del college remiero; Stefano Morganti del college remiero. I cussini: Stefano Ciccarelli, Mario Castoldi, Cristiano Bortolotti, Mirko Fabozzi, Luca Del Prete. Timoniera: Carlotta Zamboni, tesserata Rowing Genova.

Infine non va dimenticato il perché di questa manifestazione, ossia la promozione del canottaggio, rivolgendosi in particolare agli studenti universitari.

