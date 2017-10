Grande successo per la Corripavia: la quindicesima edizione è andata in archivio con oltre 4.500 partecipanti sulle tre distanze previste. Fra gli uomini a trionfare è stato Mohammed Morchid dell’Atletica Monza (nella foto con il sindaco Massimo De Paoli) con il tempo di 1h10’28’’, mentre tra le donne ad aggiudicarsi la vittoria nella Half Marathon è stata la portacolori dell’Atletica Palzola Claudia Gelsomino. La 10 km competitiva è andata a David Nikolli (Atletica 100 Torri), già vincitore lo scorso anno. Fra le donne la più veloce è stata Mary Wangari Vanjohi. Inoltre è stato assegnato un premio speciale per i primi classificati pavesi: nella Half Marathon è andato a Paolo Giudici (Raschiani Team, cinquantesimo classificato), mentre fra le donne la prima è stata Marina Parlapiano (sempre Raschiani Team e 318esima assoluta). Nella 10 km i migliori pavesi sono stati Alberto Rampulla (Asd Canottieri Ticino) e Giuseppina Spada (Atletica 100 Torri). Menzione d’eccezione per Alberto Ramponi: ha disputato tutte le quindici edizioni della Corripavia.

