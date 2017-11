Coach Massimiliano Baldiraghi (nella foto) non potrà che essere soddisfatto. Domenica scorsa la Winterass, al termine di un match tiratissimo, ha sconfitto 78-77 l’Urania Milano, grazie a due liberi di Alessandro Infanti a due secondi dalla sirena. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per l’Omnia Pavia Basket, capace di agganciare al secondo posto la formazione meneghina (insieme a Firenze) a quota 14 punti. La vetta, ossia la leadership della Paffoni Omegna, dista soltanto quattro lunghezze, mentre la quinta in graduatoria (posizione condivisa da ben cinque squadre) è attardata sempre di quattro punti. Altro dato incoraggiante: il PalaRavizza non è ancora stato espugnato.

